Украинская сторона продолжает наносить удары по стратегически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара.
"Под ударами находится комплекс технических и административных зданий станции, а также ТЭС и завод "Энергомаш", — передаёт корреспондент РИА Новости.
"Энергомаш" обстреливают с правого берега Днепра. Тогда как именно на этом заводе идёт производство комплектующих и запчастей для работы ЗАЭС.
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