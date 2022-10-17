ВСУ продолжают наносить удары по критической инфраструктуре ЗАЭС и Энергодара

Украинская сторона продолжает наносить удары по стратегически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара.

"Под ударами находится комплекс технических и административных зданий станции, а также ТЭС и завод "Энергомаш", — передаёт корреспондент РИА Новости.

"Энергомаш" обстреливают с правого берега Днепра. Тогда как именно на этом заводе идёт производство комплектующих и запчастей для работы ЗАЭС.