На территории Херсонской и Запорожской областей задержали 90 человек, которые оказывали помощь ВСУ, СБУ и националистическим формированиям на Украине, сообщил офицер одного из подразделений Росгвардии.
"За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлено 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций", — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.
Кроме того, по его словам, за неделю было обнаружено два крупных тайника с оружием. В схроне нашли:
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