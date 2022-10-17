Офицер Росгвардии: в Херсоне и Запорожской области задержали 90 пособников ВСУ

На территории Херсонской и Запорожской областей задержали 90 человек, которые оказывали помощь ВСУ, СБУ и националистическим формированиям на Украине, сообщил офицер одного из подразделений Росгвардии.

"За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлено 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций", — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по его словам, за неделю было обнаружено два крупных тайника с оружием. В схроне нашли:

ПЗРК "Игла",

15 единиц противотанковых гранатомётов,

более 6,5 тысячи разных боеприпасов.