Российская армия сумела продвинуться к юго-востоку от Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.
Можно сказать, что бои идут практически на окраинах города, отмечает репортёр.
Он добавил, что Вооружённые Силы РФ также атакуют в районе Спорного, к юго-востоку от Северска.
По словам журналиста, это направление некоторое время было "спящим", но сейчас там возобновились активные боевые действия.
Кроме того, на Луганском направлении российские войска пытаются вернуть под свой контроль Заречное. Атака шла со стороны Кременной, пишет военкор.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжёлой, однако заявил, что ВСУ держат позиции.
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