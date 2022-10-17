ВСУ обстреляли остановку и маршрутный автобус в Кировском районе Донецка

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по остановке и маршрутному автобусу в Донецке, сообщает Штаб теробороны ДНР.

По информации ведомства, обстрелу подвергся посёлок Лидиевка Кировского района.

"Под удар попали остановка общественного транспорта и маршрутный автобус", — подтвердили в штабе.

Отмечается, что три человека получили ранения, сейчас с ними работают медики.

В воскресенье, 16 октября, украинские боевики обстреляли центр Донецка. Одна из ракет ВСУ прилетела в здание городской администрации. В результате атаки повреждены три автомобиля.