Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по остановке и маршрутному автобусу в Донецке, сообщает Штаб теробороны ДНР.
По информации ведомства, обстрелу подвергся посёлок Лидиевка Кировского района.
"Под удар попали остановка общественного транспорта и маршрутный автобус", — подтвердили в штабе.
Отмечается, что три человека получили ранения, сейчас с ними работают медики.
В воскресенье, 16 октября, украинские боевики обстреляли центр Донецка. Одна из ракет ВСУ прилетела в здание городской администрации. В результате атаки повреждены три автомобиля.
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