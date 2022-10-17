В Харькове остановился метрополитен.
Об этом сообщил Telegram-канал ведущего и журналиста Руслана Осташко.
Он отмечает, что местные жители рассказали о том, что в некоторых районах города нет электричества. Утром в Харькове были слышны взрывы.
Уже сообщалось, что в центре Киева перекрыто движение автомобильного транспорта. Связано это также с ударами российских беспилотных летательных аппаратов по критической инфраструктуре.
"Киевский режим делает всё возможное, чтобы страна осталась без электричества", — комментирует ситуацию военкор Александр Коц.
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