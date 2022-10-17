В Харькове "Герани-2" остановили работу метрополитена

В Харькове остановился метрополитен.

Об этом сообщил Telegram-канал ведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отмечает, что местные жители рассказали о том, что в некоторых районах города нет электричества. Утром в Харькове были слышны взрывы.

Уже сообщалось, что в центре Киева перекрыто движение автомобильного транспорта. Связано это также с ударами российских беспилотных летательных аппаратов по критической инфраструктуре.

"Киевский режим делает всё возможное, чтобы страна осталась без электричества", — комментирует ситуацию военкор Александр Коц.