В центре Киева парализовано движение после утренних ударов дронов

В центре Киева перекрыто движение автотранспорта. Связано это с ударами российских беспилотников по критической инфраструктуре столицы Украины.

Автомобильное движение перекрыли от Крещатика до цирка, сообщает издание "ПолитНавигатор".

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что один из ударов был в районе ж/д вокзала и наносился по "важному" объекту.

Ранее была информация, что дрон-камикадзе "Герань-2" поразил главный офис компании "Укрэнерго", который находится на примыкающей к вокзалу улице. Теперь у киевского режима затруднено маневрирование оставшимися энергетическими мощностями.