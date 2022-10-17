В центре Киева перекрыто движение автотранспорта. Связано это с ударами российских беспилотников по критической инфраструктуре столицы Украины.
Автомобильное движение перекрыли от Крещатика до цирка, сообщает издание "ПолитНавигатор".
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что один из ударов был в районе ж/д вокзала и наносился по "важному" объекту.
Ранее была информация, что дрон-камикадзе "Герань-2" поразил главный офис компании "Укрэнерго", который находится на примыкающей к вокзалу улице. Теперь у киевского режима затруднено маневрирование оставшимися энергетическими мощностями.
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