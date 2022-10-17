Сегодня, 17 октября, по энергетической инфраструктуре Киева, Сумской и Днепропетровской областей были нанесены удары. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что в результате атаки сотни населённых пунктов остались без электричества. Специализированные службы работают над возобновлением подачи электроэнергии, отметил Шмыгаль.
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