Шмыгаль подтвердил удары в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях

Сегодня, 17 октября, по энергетической инфраструктуре Киева, Сумской и Днепропетровской областей были нанесены удары. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в результате атаки сотни населённых пунктов остались без электричества. Специализированные службы работают над возобновлением подачи электроэнергии, отметил Шмыгаль.