Киев перебрасывает боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Артёмовск на фоне наступления российских подразделений, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В интервью ТАСС он отметил, что украинское командование столкнулось с нехваткой солдат на некоторых участках фронта из-за переброски сил.
"Действия наших военных в районе Артёмовска заставили Вооружённые формирования Украины перебрасывать резервы с других направлений", — уточнил Марочко.
По его словам, в этом населённом пункте идёт "плановая боевая работа" по борьбе с националистами. Вооружённые силы РФ выполняют все задачи, поставленные верховным главнокомандующим, заключил офицер.
Ранее Марочко сообщил, что российские бойцы уничтожили группу наёмников при попытке прорыва ВСУ под Сватово и Кременной. Он также подчеркнул: в украинских штурмовых подразделениях замечено большое количество иностранцев.
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