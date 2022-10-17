Марочко: Киев перебрасывает резервы под Артёмовск из-за наступления армии РФ

Киев перебрасывает боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Артёмовск на фоне наступления российских подразделений, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В интервью ТАСС он отметил, что украинское командование столкнулось с нехваткой солдат на некоторых участках фронта из-за переброски сил.

"Действия наших военных в районе Артёмовска заставили Вооружённые формирования Украины перебрасывать резервы с других направлений", — уточнил Марочко.

По его словам, в этом населённом пункте идёт "плановая боевая работа" по борьбе с националистами. Вооружённые силы РФ выполняют все задачи, поставленные верховным главнокомандующим, заключил офицер.

Ранее Марочко сообщил, что российские бойцы уничтожили группу наёмников при попытке прорыва ВСУ под Сватово и Кременной. Он также подчеркнул: в украинских штурмовых подразделениях замечено большое количество иностранцев.