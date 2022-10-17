Рогов: ВСУ планируют использовать Киевскую ГЭС для атаки на Запорожскую АЭС

Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сказал, что Киев собирается использовать местную ГЭС с целью получения контроль над Запорожской АЭС.

Как объяснил чиновник в эфире Первого канала, украинские власти намерены поднять уровень воды, чтобы помочь речным десантникам ВСУ форсировать Днепр и открыть доступ к станции.