Военкор: сейчас работа с "Геранью-2" для нас пока тренировка

Беспилотники "Герань-2" для российской армии — это новый тип вооружения.

Об этом в своём аккаунте мессенджера написал военный корреспондент Андрей Руденко.

"Сейчас работа с "Геранью-2" это для нас тренировка", — пишет военкор.

Но, если судить по ежедневной частоте применения, это оружие очень эффективное. С каждым днём "этих птичек" со стороны России будет всё больше, заявил журналист.

Он даже предложил нанести удар сразу несколькими сотнями таких беспилотных аппаратов по скоплению врага под Угледаром или на Херсонском направлении.

"У нас всё впереди, в отличие от нашего врага", — в Telegram-канале подчеркнул Руденко.