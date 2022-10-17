Военкор Татарский: удары по Киеву свидетельствуют о подготовке наступления ВС РФ

Сегодня утром по целям в Киеве были нанесены удары с применением дронов-камикадзе "Герань-2". Поражены объекты критической инфраструктуры в центральной части города. На поражённых объектах возникли возгорания.

Удары подтверждены мэром Киева Виталием Кличко и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Своё мнение по поводу происходящего в столице Украины выразил военкор Владлен Татарский. По его словам, методичные удары по Киеву есть не что иное, как подготовка наступления в этом районе.

"По крайней мере, хочется так думать", — написал он в своём Telegram-канале.