Кличко: дроны-камикадзе "Герань-2" атаковали центр Киева

Утром в понедельник дроны-камикадзе "Герань-2" нанесли удары по целям в Киеве. Украинские источники сообщают о прилётах по критической инфраструктуре в центре города.

В частности, один из объектов был поражён в районе железнодорожного вокзала. После взрыва начался сильный пожар. Беспилотник пытались сбить из стрелкового оружия, используя для освещения прожектор, однако это не помогло.

Удары по столице Украины подтвердили мэр Киева Виталий Кличко и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ранее сегодня появились сообщения о воздушной тревоге в Киеве и Киевской области, а также ряде регионов Украины, в том числе Одесской и Николаевской областях.