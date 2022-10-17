Взрывы прогремели в Черниговской, Харьковской и Житомирской областях Украины

Продолжается нанесение ракетных ударов по военным целям на территории Украины. Сегодня дроны-камикадзе атаковали объекты критической инфраструктуры в Киеве. Также стало известно о пуске 16 ракет с акватории Каспийского моря.

Как сообщают военкоры "Русской весна" со ссылкой на украинские источники, ракеты достигли своих целей. Взрывы прогремели в Черниговской, Житомирской и Харьковской областях Украины.

Летящие ракеты были замечены в небе, противовоздушная система противника попыталась их сбить. В Генштабе ВСУ также сообщили о риске атаки "Гераней" со стороны Белоруссии.