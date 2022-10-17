Продолжается нанесение ракетных ударов по объектам на территории Украины в рамках специальной военной операции. Сегодня во многих регионах страны работают сирены воздушной тревоги
По данным военных корреспондентов "Русской весны", пуск 16 ракет был осуществлён с акватории Каспийского моря. По словам мэра города Ровно Александра Третяка, ракеты летят в центральную и западную части Украины. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на территориях Харьковской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской областей.
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