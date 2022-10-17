ВС РФ выпустили 16 ракет в сторону Украины с акватории Каспийского моря

Продолжается нанесение ракетных ударов по объектам на территории Украины в рамках специальной военной операции. Сегодня во многих регионах страны работают сирены воздушной тревоги

По данным военных корреспондентов "Русской весны", пуск 16 ракет был осуществлён с акватории Каспийского моря. По словам мэра города Ровно Александра Третяка, ракеты летят в центральную и западную части Украины. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на территориях Харьковской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской областей.