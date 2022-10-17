В Госсовете Крыма попросили не публиковать фото с последствиями обстрелов ВСУ

Руководитель Госсовета Крыма Владимир Константинов обратился к гражданам нашей страны и заявил о необходимости не публиковать в Сети фото и видео с последствиями атак армии Украины. По словам российского чиновника, эти действия помогают противнику корректировать обстрелы.