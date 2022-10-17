Украинский ОПК анонсировал создание нового дрона-камикадзе, способного противостоять российским "Гераням". Об этом заявили в пресс-службе производственного объединения.
Предполагается, что новый аппарат весом 75 кг сможет поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Украина рассматривает новое изобретение как "ответ" российским дронам-камикадзе Shahed 136.
Киев подчёркивает, что "Герани" стали серьёзной проблемой для ВСУ. Они понимают, что новые БПЛА Украины не остановят наступление российской армии, однако смогут взбодрить и успокоить жителей.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщал, что из-за нового изобретения Украины Москва может оказаться под угрозой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.