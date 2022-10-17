Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ собирают "значительные силы" на херсонском направлении, формируя новый "ударный кулак".
По его словам, в основном это касается Николаевского направления.
"С мест сообщают, что в помощь украинским военным в Николаев прибыли иностранные наёмники: поляки, англоговорящие граждане, и сегодня стало известно, о прибытии французов", — написал военный корреспондент ВГТРК в своём Telegram-канале.
Напомним, сегодня Минобороны России сообщило об успешном отражении нескольких атак ВСУ на андреевском и николаевском направлениях, которые велись "силами до мотопехотной роты каждая".
Особо отличились БПЛА, которые "подобрали ключ к украинским контрбатарейным РЛС".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.