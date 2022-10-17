Военкор Поддубный: ВСУ формируют "ударный кулак" на херсонском направлении

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ собирают "значительные силы" на херсонском направлении, формируя новый "ударный кулак".

По его словам, в основном это касается Николаевского направления.

"С мест сообщают, что в помощь украинским военным в Николаев прибыли иностранные наёмники: поляки, англоговорящие граждане, и сегодня стало известно, о прибытии французов", — написал военный корреспондент ВГТРК в своём Telegram-канале.

Напомним, сегодня Минобороны России сообщило об успешном отражении нескольких атак ВСУ на андреевском и николаевском направлениях, которые велись "силами до мотопехотной роты каждая".

Особо отличились БПЛА, которые "подобрали ключ к украинским контрбатарейным РЛС".