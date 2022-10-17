Минобороны России сообщило, что ударами беспилотников уничтожены четыре радиолокационные станции артразведки ВСУ "Зоопарк" и американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

По словам военного обозревателя Владислава Шурыгина, используемые российскими военными на Украине БПЛА нового поколения выявляют контрбатарейные станции ВСУ.

"Дроны идеально подходят для борьбы с артиллерией противника и техникой, обеспечивающей её работу. Украина делает ставку на дальнобойную артиллерию, поставленную США. Судя по всему, ВС РФ начали использовать дроны нового поколения, заточенные на выявление контрбатарейных станций и их уничтожение. Дрон, который наводится на источник радиолокационного излучения, идеален. Он летит не небольшой высоте, фактически подкрадывается к противнику и в пассивном режиме атакует РЛС", — сказал Шурыгин в комментарии для "Известий".