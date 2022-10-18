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СМИ: Небо Киева беззащитно перед "Геранями"

Силовые структуры » Министерство обороны

Власти Киева запретили горожанам и немногочисленным остающимся в городе "гостям столицы" выкладывать в Интернет фотографии обломков российских беспилотников. Якобы так операторам дронов не удастся отследить эффективность их работы.

СМИ: Небо Киева беззащитно перед "Геранями"

Впрочем, и без фотографий выводы, как утверждают журналисты издания Украина. ру, понятны.

  • ПВО Киева состоит их сплошных дыр. И вряд ли от прилётов защитят импортные IRIS-T и NASAMS, "стоимость каждого выстрела которых равняется цене хорошей квартиры на Крещатике".
  • Радары AN / MPQ-64 Sentinel, поставленные США, бесполезны против дронов типа "Герань-2", которые, имея себестоимость "в три копейки", разрушили все "запланированные" российским командованием энергообъекты.
  • "Герань-2" могут использоваться как индивидуально, так и массово. При этом дальность полёта дронов может составлять не одну сотню километров. Ночью запустили из Херсона — утром в Киеве взрывы. Или сначала летят "Герани", а потом работают "Калибры".
  • "Противодроновый" купол над Киевом — просто фантазия советника мэра Юрия Зозули. Купола нет, и "Герани" беспрепятственно летают над украинской столицей то поодиночке, то группами. 

К слову, в последнее время созданием "щита против дронов" в Киеве озадачились бойцы отрядов теробороны, полицейские и просто жители города - они пытаются сбивать БПЛА из "личного оружия". 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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