Власти Киева запретили горожанам и немногочисленным остающимся в городе "гостям столицы" выкладывать в Интернет фотографии обломков российских беспилотников. Якобы так операторам дронов не удастся отследить эффективность их работы.
Впрочем, и без фотографий выводы, как утверждают журналисты издания Украина. ру, понятны.
К слову, в последнее время созданием "щита против дронов" в Киеве озадачились бойцы отрядов теробороны, полицейские и просто жители города - они пытаются сбивать БПЛА из "личного оружия".
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.