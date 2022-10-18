За прошедшие сутки, 17 октября, российская армия нанесла 10 ракетных, 58 авиаударов и около 60 атак с помощью реактивных систем залпового огня, сообщил Генштаб ВСУ.
Из опубликованной сводки украинского командования следует, что были атакованы военные и инфраструктурные объекты в 35 населенных пунктах Украины. Помимо крылатых, авиационных и зенитных управляемых ракет, ВС РФ активно применяют беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136".
Что касается фронта, Генштаб ВСУ сообщил о массовых обстрелах с российской территории на всём протяжении линии боевых действий.
Накануне бойцы ВС РФ отчитались, что уничтожили десятки беспилотников ВСУ в районе Запорожской АЭС.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.