Генштаб ВСУ: за сутки ракеты и дроны РФ атаковали объекты в 35 городах Украины

За прошедшие сутки, 17 октября, российская армия нанесла 10 ракетных, 58 авиаударов и около 60 атак с помощью реактивных систем залпового огня, сообщил Генштаб ВСУ.

Из опубликованной сводки украинского командования следует, что были атакованы военные и инфраструктурные объекты в 35 населенных пунктах Украины. Помимо крылатых, авиационных и зенитных управляемых ракет, ВС РФ активно применяют беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136".

Что касается фронта, Генштаб ВСУ сообщил о массовых обстрелах с российской территории на всём протяжении линии боевых действий.

Накануне бойцы ВС РФ отчитались, что уничтожили десятки беспилотников ВСУ в районе Запорожской АЭС.