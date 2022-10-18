Воздушные атаки российской армии не заканчиваются, они носят регулярный характер. ВС РФ бьют по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) и важным узлам системы украинской боеспособности день и ночь, что говорит о нескольких вещах. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.
Так, очевидно, что российская экономика выходит на особый режим обеспечения спецоперации, а разведка демонстрирует высокий уровень информированности о координатах и целях по всей территории Украины, отметил репортёр.
Кроме того, список украинских целей, по которым наносятся удары, расширяется.
"Нас пытались затащить на тактический уровень, демонстрируя миру шероховатости СВО в тактике. Но мы включили мероприятия уровня оперативного, на котором чувствуем себя весьма и весьма уверенно. Да и тактический формат мы стремительно улучшаем", — заключил военкор.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.