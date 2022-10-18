Гладков: ВСУ обстреляли жд станцию в Белгородской области

Украинскими военными была обстреляна снарядами территория железнодорожной станции в одном из сёл Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадал мужчина, который получил осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте также находятся все оперативные службы, повреждена контактная сеть жд путей, других видимых разрушений нет. Движение поездов временно приостановлено.