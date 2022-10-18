Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские диверсанты и штурмовые группы безуспешно попытались пробраться на подконтрольную России часть региона. По информации чиновника, бойцов заметили дроны.
"Спецгруппы до десяти человек по разным направлениям пытались проникнуть за линию фронта", — отметил политик, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с этим Рогов сообщил, что российские артиллеристы атаковали диверсантов и уничтожили часть групп. Большое количество солдат, по данным чиновника, ВСУ стянули к Орехову, но наступать у них не получилось.
Ранее политик рассказал об 11 ударах по Энергодару в Запорожской области за сутки со стороны армии Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.