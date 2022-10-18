Рогов: в Запорожской области российские артиллеристы ликвидировали диверсантов

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские диверсанты и штурмовые группы безуспешно попытались пробраться на подконтрольную России часть региона. По информации чиновника, бойцов заметили дроны.

"Спецгруппы до десяти человек по разным направлениям пытались проникнуть за линию фронта", — отметил политик, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим Рогов сообщил, что российские артиллеристы атаковали диверсантов и уничтожили часть групп. Большое количество солдат, по данным чиновника, ВСУ стянули к Орехову, но наступать у них не получилось.

Ранее политик рассказал об 11 ударах по Энергодару в Запорожской области за сутки со стороны армии Украины.