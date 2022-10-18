Арестович пригрозил РФ: "На подходе ударные дроны в товарных количествах"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал беспилотники "Герань-2" "иранскими тарахтелками" и рассказал, как Украина будет противостоять российским атакам.

Украинский военный аналитик отметил, что украинцы некоторое время посидят "с ограничениями воды, света и тепла".

Он объяснил, что власти Незалежной делают, чтобы ответить России.

"Уже работает наша зенитная артиллерия и разворачивается система борьбы с дронами. На подходе — отечественные (и не только) ударные дроны в товарных количествах", — написал Арестович в своём микроблоге.

Он признал, что РФ может закупить иранские баллистические ракеты.

"Это так же может быть достаточно неприятным сюрпризом, но на любой снаряд находится против снаряд", — отметил военный аналитик.

Арестович посетовал на то, что скорость западных поставок оставляет желать лучшего,

"Нам эти поставки осуществляет блок стран, который удерживает 50% мировой экономики, а против нас борется недоразумение, которое едва насчитывает 1,5% — результат борьбы немного предсказуем", — подчеркнул помощник Зеленского.

Ранее Арестович рассказал, что ВС РФ нашли ключик к системам ПВО Украины.