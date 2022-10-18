Российские военнослужащие нашли "ключик" к системам противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Об этом сообщил советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович.
По его словам, армия РФ запаслась большим количеством беспилотных летательных аппаратов. Политик отметил, что в ближайшие два-три месяца у России точно не закончатся дроны.
"Они нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстреливать весь ракетный запас, борясь с беспилотниками", — подчеркнул Арестович.
Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский обратился к гражданам страны с просьбой не стрелять по российским дронам.
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