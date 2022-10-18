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Попытки ВСУ форсировать реку Жеребец опять были сорваны ВС РФ

Силовые структуры

Согласно сообщению Минобороны РФ, украинским военным снова не удалось переправиться через реку Жеребец.

Попытки ВСУ форсировать реку Жеребец опять были сорваны ВС РФ

В результате нанесённых ударов украинские военные на краснолиманском направлении понесли значительные потери в живой силе и технике.

"На краснолиманском направлении в результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики, Карповка и Ивановка Донецкой Народной Республики сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что потери ВСУ в этой районе составили 46 военных, шесть бронемашин, два бронетранспортёра, а также два пикапа, в которых перевозились крупнокалиберные пулемёты.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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