Согласно сообщению Минобороны РФ, украинским военным снова не удалось переправиться через реку Жеребец.
В результате нанесённых ударов украинские военные на краснолиманском направлении понесли значительные потери в живой силе и технике.
"На краснолиманском направлении в результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики, Карповка и Ивановка Донецкой Народной Республики сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец", — сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что потери ВСУ в этой районе составили 46 военных, шесть бронемашин, два бронетранспортёра, а также два пикапа, в которых перевозились крупнокалиберные пулемёты.
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