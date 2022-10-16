МО: ВС РФ уничтожили штурмовой отряд ВСУ в районе Торского на севере ДНР

Согласно сводке Минобороны РФ, украинские войска пытались атаковать в ЛНР по направлению к Кировску ДНР. Город находится на реке Лугань, к которой примыкают кварталы населённого пункта Золотое.

Генерал-лейтенант МО Игорь Конашенков сообщил, что в районе Торского лесничества огонь российской артиллерии поразил штурмовой отряд ВСУ, который выдвинулся к Кировску. В результате уничтожено больше 20-ти членов личного состава украинской армии, а также ликвидировано четыре бронированных автомобиля.

Ранее сообщалось о провале наступления ВСУ под Херсоном тактикой мобильных отрядов.