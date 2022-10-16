Согласно сводке Минобороны РФ, украинские войска пытались атаковать в ЛНР по направлению к Кировску ДНР. Город находится на реке Лугань, к которой примыкают кварталы населённого пункта Золотое.
Генерал-лейтенант МО Игорь Конашенков сообщил, что в районе Торского лесничества огонь российской артиллерии поразил штурмовой отряд ВСУ, который выдвинулся к Кировску. В результате уничтожено больше 20-ти членов личного состава украинской армии, а также ликвидировано четыре бронированных автомобиля.
Ранее сообщалось о провале наступления ВСУ под Херсоном тактикой мобильных отрядов.
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Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.