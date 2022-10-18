Идеальным оружием против ПВО Украины и станций артиллерийской борьбы могли бы быть дроны-камикадзе с наведением на источник излучения. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Они должны быть недорогими и при этом способны висеть в воздухе не менее 4-6 часов, заметил он.
Аналитик считает, что применение таких дронов-охотников в группах по 3-4 машины для барражирования над территорией противника может быстро лишить вооружённые силы Украины (ВСУ) средств ПВО и артиллерийской разведки. А это ресурс, который Украине самостоятельно восполнять нечем.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что иранские "летающие мопеды" почти поставили на колени украинско-натовскую ПВО.
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