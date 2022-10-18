Иранские ударные беспилотники-камикадзе "Герань-2", которые за тихий ход и громкий шум мотора прозвали "летающие мопеды", почти поставили на колени украинско-натовскую ПВО. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что эффективность российско-иранских дронов оказалась очень большой.
"Урон украинским системам настолько велик, что сейчас по просьбе Киева США и Евросоюз разворачивают атаку на Иран с требованием прекратить сотрудничество с Россией по БПЛА", — заключил эксперт.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.