ВС РФ уничтожили БТР YPR-765 ВСУ вместе с десантом из 14 военных на борту

ВС РФ продолжают уничтожать живую силу и технику противника в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине.

В Сети распространяется видеоролик, демонстрирующий работу российских бойцов, которым удалось уничтожить бронетранспортёр (БТР) YPR-765, переданный Нидерландами Украине. Вместе с боевой машиной был ликвидирован десант, находившийся на её борту.

"Огонь вёлся в том числе из ПТРК и РПГ. После попадания в YPR, в которой находилось 14 человек, часть украинских военных отходит в лесополосу, пока остальные пытаются оказать помощь своим трёхсотым, далее же следует второй прилёт по транспорту", — пишут корреспонденты "Военного обозрения".