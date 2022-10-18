ВС РФ продолжают уничтожать живую силу и технику противника в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине.
В Сети распространяется видеоролик, демонстрирующий работу российских бойцов, которым удалось уничтожить бронетранспортёр (БТР) YPR-765, переданный Нидерландами Украине. Вместе с боевой машиной был ликвидирован десант, находившийся на её борту.
"Огонь вёлся в том числе из ПТРК и РПГ. После попадания в YPR, в которой находилось 14 человек, часть украинских военных отходит в лесополосу, пока остальные пытаются оказать помощь своим трёхсотым, далее же следует второй прилёт по транспорту", — пишут корреспонденты "Военного обозрения".
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