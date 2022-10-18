Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков представил новые данные о ходе боевых действий на Украине. За последние сутки ВСУ продолжили попытки развить наступление в районе Красного Лимана и в направлении Херсона.
Российским войскам удалось сорвать атаку противника у населённого пункта Кисловка Харьковской области. ВСУ отступили на свои исходные позиции, потеряв 60 военных, танк и другую технику.
На Краснолиманском направлении сорвана попытка ВСУ переправиться через реку Жеребец. На Николаево-криворожском — попытка прорыва вражеских войск в направлении населённого пункта Брускинское Херсонской области.
При этом ВС РФ перешли к наступлению на Купянском направлении. Взят населённый пункт Горобьевка Харьковской области. 1-я бригада оперативного назначения нацгвардии Украины понесла крупные потери.
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