Конашенков: войска ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков представил новые данные о ходе боевых действий на Украине. За последние сутки ВСУ продолжили попытки развить наступление в районе Красного Лимана и в направлении Херсона.

Российским войскам удалось сорвать атаку противника у населённого пункта Кисловка Харьковской области. ВСУ отступили на свои исходные позиции, потеряв 60 военных, танк и другую технику.

На Краснолиманском направлении сорвана попытка ВСУ переправиться через реку Жеребец. На Николаево-криворожском — попытка прорыва вражеских войск в направлении населённого пункта Брускинское Херсонской области.

При этом ВС РФ перешли к наступлению на Купянском направлении. Взят населённый пункт Горобьевка Харьковской области. 1-я бригада оперативного назначения нацгвардии Украины понесла крупные потери.