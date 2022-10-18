Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Владимиру Зеленскому прекратить дипломатические отношения с Ираном. Политолог Руслан Бальбек считает, что Тегеран от этого решения ничего не потеряет. Своим мнением он поделился с корреспондентом Pravda.Ru.
"С кем будет разрывать отношения обезумевший от бессильной злобы киевский режим — всё равно, это просто шайка бандитов, которые в качестве криминального анклава выбрали постсоветское государство, а теперь им там поджарили пятки и они думают, на ком бы сорвать свою злобу", — отметил политолог.
С его слов, ни Иран, ни Россия не подтвердили заявления западных СМИ о закупке оружия у Тегерана, о котором пишет иностранная пресса. Зеленскому надо сорвать на ком-то свою злость и выбрал он для этого союзников РФ и врагов США, то есть Иран.
"Я абсолютно не исключаю, что киевский режим может разорвать отношения с Ираном, вот только, на мой взгляд, для Тегерана — это не самая большая потеря", — заключил Бальбек.
На брифинге Кулеба заявил, что иранские дроны-камикадзе "Герань-2" наносят урон Украине. В связи с этим на рассмотрение вынесено предложение о разрыве отношений между Украиной и Ираном.
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