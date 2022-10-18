Продолжается специальная военная операция по демилитаризации Украины. Командование ВСУ не жалеет своих солдат и, порой, без всякого основания пускает в неподготовленные атаки. Потери бандеровцев велики.
А нужно ли показывать убитых боевиков ВСУ, задаётся вопросом военный корреспондент Александр Сладков.
"Я уверен — показывать. Это не издевательство, ни над живыми, ни над погибшими врагами, это есть отражение результата их агрессивных действий, — отметил журналист.
По словам военкора, глумление над родственниками украинских бойцов наша сторона не приемлет, в отличие от националистов киевского режима. Но освещать, зачем бандеровцы к нам приходят — это надо обязательно, подытожил Сладков.
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