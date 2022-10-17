Эксперт: народ Евросоюза начинает принимать позицию Путина

Американская пресса сообщила о росте популярности идей Владимира Путина среди лидеров Запада и его населения.

Как это может отразиться на политическом выборе граждан этих стран Запада в интервью изданию Pravda.Ru рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко.

"Безусловно, отразится. Дело в том, что, если вернуться в историю, то наши отношения с большинством стран Европы исчисляются веками. Взять Германию, Францию, ту же Италию. Так можно перечислять большинство стран Европы. И фактически, всегда население этих стран в своём большинстве симпатизировало России. И сейчас, безусловно, когда такие кризисные условия, которые создало политическое руководство ряда стран и политическое руководство ЕС, конечно, искажает картину. Но в глубине население остается как бы верным симпатиям", — отметил аналитик.

Выступления Путина, конечно, укрепляют эти симпатии и делают их более предметными в том плане, что население дискутирует с властью о тех или иных вопросах. Люди получают очень сильный аргумент — как себя ведёт Россия.

И, наверное, все они отмечают, что РФ не проявляет враждебности ни к Евросоюзу, ни к отдельным странам, подчеркнул эксперт. Но в то же время Россия не может мириться с агрессивным тоном, который пытаются задавать в отношениях с ней отдельные политики ЕС.

"Это для нас неприемлемо и мы это никогда не примем. Поэтому, я думаю, логично, что население европейских стран всё это понимает и, соответственно, занимает, если можно так выразиться, пророссийскую политику, увеличивая дистанцию между народом и нынешними политиками", — отметил обозреватель.

Поэтому политикам надо делать соответствующие выводы и корректировать свое агрессивное отношение к РФ, подытожил Оленченко.