Киевский режим — это преступный режим, который толкает украинцев на смерть.
Об этом заявил командующий объединённой группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.
Сегодня, 18 октября, на телеканале "Россия 24" вышло первое интервью с главкомом СВО, где он выделил ряд ключевых моментов.
"Мы с украинцами один народ и желаем, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством. Наш противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть", — в частности сказал Суровикин.
Российская армия не стремится к высоким темпам продвижения, минимизирует свои потери, значительно сокращает количество жертв среди мирного населения, отметил также генерал.
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