Суровикин: наш противник — это преступный режим, толкающий украинцев на смерть

Киевский режим — это преступный режим, который толкает украинцев на смерть.

Суровикин: наш противник — преступный режим, толкающий украинцев на смерть

Об этом заявил командующий объединённой группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

Сегодня, 18 октября, на телеканале "Россия 24" вышло первое интервью с главкомом СВО, где он выделил ряд ключевых моментов.

"Мы с украинцами один народ и желаем, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством. Наш противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть", — в частности сказал Суровикин.

Российская армия не стремится к высоким темпам продвижения, минимизирует свои потери, значительно сокращает количество жертв среди мирного населения, отметил также генерал.