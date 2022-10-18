Сальдо заявил, что киевский режим готовит для Херсона участь Донбасса

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сделал срочное заявление о наступлении ВСУ и эвакуации. Он сообщает, что противник готовит для столицы региона участь Донбасса. Для этого ВС Украины накапливают силы для широкомасштабного наступления на Херсон. ВС РФ сформировали группировку для отражения атаки противника.

"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации мною было принято тяжёлое, но верное решение объявить об организованном перемещении мирного населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра", — информирует Сальдо.

Решение принято с целью сохранения жизней мирного населения.