Сетевое издание "Русская весна" сообщает, что России предстоит битва за Херсон. Источники передают: Киев скапливает силы военных формирований для подготовки прорыва на город Берислав. Далее ВСУ пойдут на Херсон.
Сообщается, что массированные удары по населённым пунктам ожидаются в самое ближайшее время. Российская армия готова к наступлению противника, врага ждёт много сюрпризов, пишет "Русская весна". Ситуация в регионе крайне напряжённая.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.