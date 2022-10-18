ВС Украины скапливают большие силы для прорыва на Берислав и Херсон

Сетевое издание "Русская весна" сообщает, что России предстоит битва за Херсон. Источники передают: Киев скапливает силы военных формирований для подготовки прорыва на город Берислав. Далее ВСУ пойдут на Херсон.

Сообщается, что массированные удары по населённым пунктам ожидаются в самое ближайшее время. Российская армия готова к наступлению противника, врага ждёт много сюрпризов, пишет "Русская весна". Ситуация в регионе крайне напряжённая.