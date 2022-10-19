Киев сформировал отряды для зачисток территорий "на будущее"

В МВД Украины создали новые отряды для зачистки территорий, которые ВСУ могут занять в будущем, сообщили источники в российских силовых структурах.

"Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведётся по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными", — пояснили собеседники РИА Новости.

Кроме фильтрационных мероприятий, боевики изучают тактику борьбы с подпольными формированиями и диверсантами.