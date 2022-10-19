В МВД Украины создали новые отряды для зачистки территорий, которые ВСУ могут занять в будущем, сообщили источники в российских силовых структурах.
"Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведётся по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными", — пояснили собеседники РИА Новости.
Кроме фильтрационных мероприятий, боевики изучают тактику борьбы с подпольными формированиями и диверсантами.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.