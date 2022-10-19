Несколько населённых пунктов Криворожского района остались без света из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры, заявил глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Вследствие разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги… без электроэнергии многие населенные пункты", — сообщил Викул.
Ранее стало известно, что воздушная тревога объявлена в Полтавской и Черниговской областях Украины.
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