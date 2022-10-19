Вилкул: в Кривом Роге разрушен объект энергетической инфраструктуры

Несколько населённых пунктов Криворожского района остались без света из-за разрушения объекта энергетической инфраструктуры, заявил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Вследствие разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги… без электроэнергии многие населенные пункты", — сообщил Викул.

Ранее стало известно, что воздушная тревога объявлена в Полтавской и Черниговской областях Украины.