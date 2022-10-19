Российские военные укрепляют особенно важные участки линии обороны на Запорожском направлении.
Согласно информации, речь идёт о долговременных укреппунктах и блиндажах.
"Работаем на этом участке в полном объёме, стараемся побыстрее выполнить задачу, чтобы всем было проще здесь в полевых условиях", — передаёт корреспондент РИА Новости.
Согласно сообщению, инженерам ВС РФ приходится возводить укрепления под непрекращающимся огнём. Работают украинские ударные и разведывательные БПЛА.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.