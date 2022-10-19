ВС РФ укрепляют линию обороны на Запорожском направлении

Российские военные укрепляют особенно важные участки линии обороны на Запорожском направлении.

Согласно информации, речь идёт о долговременных укреппунктах и блиндажах.

"Работаем на этом участке в полном объёме, стараемся побыстрее выполнить задачу, чтобы всем было проще здесь в полевых условиях", — передаёт корреспондент РИА Новости.

Согласно сообщению, инженерам ВС РФ приходится возводить укрепления под непрекращающимся огнём. Работают украинские ударные и разведывательные БПЛА.