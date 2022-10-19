Пленный сержант ВСУ: боевики шли на диверсии под воздействием амфетамина

Перед тем, как идти на поле боя, боевики ВСУ зачастую выпивали, рассказал старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона украинской армии, старший сержант Виталий Катранич.

Однако если предстояло серьёзное задание, то в ход шли наркотические вещества. Как пояснил Катранич, чаще всего употребляли амфетамин.

"Выпивали больше. Наркотики, когда на диверсионные выходили, принимали, — пояснил пленный сержант РИА Новости. — Так точно. Амфетамин".

Он уточнил, что наркотики позволяли боевикам не спать несколько суток и буквально "отшибали" инстинкт самосохранения.