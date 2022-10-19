Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Песков: в Кремле частично сохраняются ограничения по ковиду
Эксперт Шнырёв: Россия может выйти на передовые позиции по рынку дронов
Guancha: Вашингтон купил Европу после Второй мировой войны
Маск: Starlink на Украине оплачивает ряд "заинтересованных" стран и частных лиц
Yeni Safak: США теряют союзников из-за неуважения к другим странам
ВС РФ укрепляют линию обороны на Запорожском направлении
На Украине решили переименовать улицу Степана Бандеры* из-за России
Вилкул: в Кривом Роге разрушен объект энергетической инфраструктуры
Пленный офицер ВСУ: наёмников переодевают в украинскую форму

ВС РФ ликвидировали украинских диверсантов в зоне СВО

Силовые структуры

Военнослужащие Центрального военного округа ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Согласно информации, в ходе разведки российские бойцы обнаружили стоянку ДРГ.

"К месту дислокации противника оперативно была направлена сводная группа мотострелков при поддержке снайперских пар из состава разведподразделения. Снайперы, используя рельеф местности, вели огонь из скрытых огневых позиций", — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ ликвидировали до шести украинских боевиков, уничтожив таким образом, всю группу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.

Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS
Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток
Силовые структуры
Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток
Силовые структуры
Рогов: Киев отказывается забирать тела погибших солдат ВСУ в Запорожской области
Силовые структуры
Суровикин: Киев может применить запрещённые методы войны под Херсоном
Анжела Якубовская 11 ноября на сцене "Школы современной пьесы" пройдёт творческий вечер Елены Санаевой Анжела Якубовская Сергей Лебедев Депрессию можно лечить, но сделать это непросто Сергей Лебедев Любовь Степушова Путин вернулся к интенсивному уничтожению энергосистемы Украины Любовь Степушова
Силовые структуры
Мэр Кривого Рога: в северной части города прогремели взрывы
Силовые структуры
Хатылев назвал неочевидный смысл атак БПЛА ВС РФ на Украине: оставить без ракет
В Свердловской области двое подростков подожгли женщину на улице
Происшествия
В Свердловской области двое подростков подожгли женщину на улице
Последние материалы
Guancha: Вашингтон купил Европу после Второй мировой войны
ВС РФ ликвидировали украинских диверсантов в зоне СВО
Маск: Starlink на Украине оплачивает ряд "заинтересованных" стран и частных лиц
Yeni Safak: США теряют союзников из-за неуважения к другим странам
ВС РФ укрепляют линию обороны на Запорожском направлении
На Украине решили переименовать улицу Степана Бандеры* из-за России
Вилкул: в Кривом Роге разрушен объект энергетической инфраструктуры
Пленный офицер ВСУ: наёмников переодевают в украинскую форму
StratPol: система ПВО Европы не защитит Украину от гиперзвуковых ракет РФ
В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников