ВС РФ ликвидировали украинских диверсантов в зоне СВО

Военнослужащие Центрального военного округа ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Согласно информации, в ходе разведки российские бойцы обнаружили стоянку ДРГ.

"К месту дислокации противника оперативно была направлена сводная группа мотострелков при поддержке снайперских пар из состава разведподразделения. Снайперы, используя рельеф местности, вели огонь из скрытых огневых позиций", — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что ВС РФ ликвидировали до шести украинских боевиков, уничтожив таким образом, всю группу.