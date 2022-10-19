Эксперт: если Киев не одумается, энергосистема Украины будет полностью разрушена

Пока объектам украинской энергосистемы наносятся повреждения, которые можно быстро восстановить. Ситуация изменится, если Киев не поймёт предупреждений.

В настоящее время российские ракеты и беспилотники уничтожают распределительные устройства и трансформаторы тепловых электростанций на Украине, пояснил РИА Новости неназванный эксперт в сфере энергетики.

"Это похоже на "последнее" предупреждение перед полным разрушением машинных залов", — добавил он.

По словам специалиста, перед российскими войсками не ставилась задача безвозвратно разрушить энергосистему Украины. Если такой приказ поступит, будут атакованы узловые системообразующие подстанции и центры диспетчерского управления территориальных энергосистем.