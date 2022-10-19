Пока объектам украинской энергосистемы наносятся повреждения, которые можно быстро восстановить. Ситуация изменится, если Киев не поймёт предупреждений.
В настоящее время российские ракеты и беспилотники уничтожают распределительные устройства и трансформаторы тепловых электростанций на Украине, пояснил РИА Новости неназванный эксперт в сфере энергетики.
"Это похоже на "последнее" предупреждение перед полным разрушением машинных залов", — добавил он.
По словам специалиста, перед российскими войсками не ставилась задача безвозвратно разрушить энергосистему Украины. Если такой приказ поступит, будут атакованы узловые системообразующие подстанции и центры диспетчерского управления территориальных энергосистем.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.