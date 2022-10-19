Стремоусов: Киев стягивает технику и десятки тысяч военных к Херсонской области

Киев наращивает количество военных и техники возле Херсонской области, заявил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, уже несколько десятков тысяч украинских солдат переброшены на линию боевого соприкосновения (ЛБС). Он также добавил, что военно-политическое руководство Украины собирается и дальше направлять свои резервы на Херсонское направление.

"Несколько десятков тысяч военных ВСУ находятся на подступах к области", — уточнил Стремоусов.

Как пояснил заместитель губернатора, армия Украины сейчас состоит из большого количества мобилизованных граждан.

Ранее Стремоусов посоветовал мирным жителям Херсонской области уехать в другие российские регионы. Он призвал избежать жертв среди гражданского населения при столкновении армии РФ с украинскими подразделениями и наёмниками из западных стран.

Политик отметил, что Херсонская область вскоре будет полностью освобождена от националистов.