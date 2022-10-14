Власти Херсонской области попросили жителей выехать в другие регионы РФ

Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов настоятельно порекомендовал местным жителем отправиться в другие регионы РФ.

Как подчеркнул чиновник, необходимо избежать жертв среди гражданских при столкновении российских военных с украинскими солдатами и иностранными наёмниками. Людям стоит отдохнуть и улучшить состояние здоровья в других городах, добавил политик.

"Мы уже скоро очистим и другие регионы оставшейся Украины от нацизма и извращенцев", — заключил Стремоусов.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо призвал представителей Москвы помочь с вывозом местных жителей.