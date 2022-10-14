Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов настоятельно порекомендовал местным жителем отправиться в другие регионы РФ.
Как подчеркнул чиновник, необходимо избежать жертв среди гражданских при столкновении российских военных с украинскими солдатами и иностранными наёмниками. Людям стоит отдохнуть и улучшить состояние здоровья в других городах, добавил политик.
"Мы уже скоро очистим и другие регионы оставшейся Украины от нацизма и извращенцев", — заключил Стремоусов.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо призвал представителей Москвы помочь с вывозом местных жителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.