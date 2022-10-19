В словах командующего объединённой группировкой войск генерала армии Сергея Суровикина есть некоторая недосказанность. Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам Юрий Баранчик.
Что имел в виду генерал, говоря о возможности принятия "непростых решений": применение ядерного оружия или оставление Херсона, гадают эксперты. Аналитики считают, что оба варианта хоронят любые перспективы Суровикина на дальнейший рост.
Однако есть и третий вариант, отмечает политолог в своём Telegram-канале. Это удар по Киевской ГЭС в ответ на ракетный удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по плотине Каховской ГЭС, который может вызвать волну высотой до 16 метров, затопить огромные территории Херсонской области и привести к большим человеческим жертвам.
Но в таком случае о Киеве как столице Украины придётся забыть надолго, так как город станет непригоден для жизни, заключил Баранчик.
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