Шурыгин: отвод войск из Херсона станет стратегическим поражением России

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал первое выступление генерала армии Сергея Суровикина в качестве командующего объединённой группировкой.

Аналитик считает, что ситуацию он охарактеризовал предельно откровенно, однако один его тезис остался неясным и требует разъяснения. Это слова о дальнейших планах относительно Херсона и "непростой ситуации".

По мнению Шурыгина, они могут означать, что российские войска при неудачно складывающихся для них обстоятельствах готовы оставить Херсон и отступить на левый берег.

Однако на сегодняшний момент масштабной угрозы нашей группировке, обороняющейся здесь, нет, полагает эксперт. А отвод войск из Херсона станет не просто ошибкой, а стратегическим поражением России, которое уже ничем нельзя будет оправдать, добавил он.

"Херсон сдавать нельзя! И оборона Херсона должна стать таким же пределом наших отступлений, как Сталинград для РККА", — заключил аналитик.