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Гладков: ВСУ обстреляли Белгород, повреждён объект городской инфраструктуры

Силовые структуры

Боевики украинской армии обстреляли Белгород. Снаряд попал в один из объектов городской инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий", — сообщил он.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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