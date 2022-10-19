Гладков: ВСУ обстреляли Белгород, повреждён объект городской инфраструктуры

Боевики украинской армии обстреляли Белгород. Снаряд попал в один из объектов городской инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий", — сообщил он.