Командование ВС РФ возводит фортификационные сооружения на Херсонском и Запорожском направлениях, куда могут направить удары ВСУ. Глубокоэшелонированная оборона призвана отразить масштабное наступление противника.
Атака армии противника ожидается на этой или следующей неделе. Новый ударный кулак для наступления на Херсон будет, вероятно, сформирован после возвращения из Британии обученных украинских военных и прибытия новой партии артиллерии, считают в "Военном обозрении". Ранее также сообщалось об эвакуации жителей из Херсона.
"Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военнотактической ситуации", — заявил командующий СВО генерал армии Сергей Суровикин.
На Запорожском направлении также идёт подготовка ко встрече с противником, строится новая линия обороны, применяется инженерная техника Южного военного округа.
По данным "ВО", командование ВСУ пока не считается с потерями личного состава, поскольку украинская армия имеет численный перевес. Однако вскоре, после прибытия резервов РФ из волны частичной мобилизации, ситуация изменится.
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