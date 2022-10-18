Командование ВС РФ готовит Херсон к обороне на фоне информации о наступлении ВСУ

Поступила информация о готовящемся наступлении ВСУ на Херсон. Происходит эвакуация мирных жителей, а сам город могут превратить в крепость, которую будут оборонять, пишет "Военное обозрение".

В город вводятся военная техника и новые подразделения ВС РФ. Фронт укрепляется на фоне попыток ВСУ прорваться к Бериславу, а затем — к Херсону. Не исключается, что перед промежуточными выборами в Соединённых Штатах Украина выполнит атаку на Херсонском и Запорожском направлениях.

"Гражданских из зоны предстоящих боёв лучше вывезти заблаговременно", — сообщает военный эксперт Борис Рожин.