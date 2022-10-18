Поступила информация о готовящемся наступлении ВСУ на Херсон. Происходит эвакуация мирных жителей, а сам город могут превратить в крепость, которую будут оборонять, пишет "Военное обозрение".
В город вводятся военная техника и новые подразделения ВС РФ. Фронт укрепляется на фоне попыток ВСУ прорваться к Бериславу, а затем — к Херсону. Не исключается, что перед промежуточными выборами в Соединённых Штатах Украина выполнит атаку на Херсонском и Запорожском направлениях.
"Гражданских из зоны предстоящих боёв лучше вывезти заблаговременно", — сообщает военный эксперт Борис Рожин.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.